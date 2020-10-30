Под Псковом обнаружили останки 188 человек

Сотрудники Следственного комитета обнаружили в Псковской области останки 188 человек. Они стали жертвами фашистов во времена Великой Отечественной войны.
Останки были найдены в ходе расследования уголовного дела о геноциде во время ВОВ. Следователи отметили, что на одном из мест раскопок, где нашли останки 73 человек, около половины костей принадлежали детям. Кроме того, обнаруженные рядом вещи свидетельствовали о том, что многие из погибших были расстреляны, передает RT.
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