Москвичей предупредили о снегопаде

Сотрудник Гидрометентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в среду, 22 января, в Москву придет долгожданный снегопад. Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса.
Высота снежного снежного покрова в столице может достигнуть четыре сантиметра. Снег будет идти в течение трех дней. В этот период также возможны метели, передает ТАСС.
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Историк Соколов