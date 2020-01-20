Москвичей предупредили о снегопаде

Сотрудник Гидрометентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в среду, 22 января, в Москву придет долгожданный снегопад. Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса.

Высота снежного снежного покрова в столице может достигнуть четыре сантиметра. Снег будет идти в течение трех дней. В этот период также возможны метели, передает ТАСС.