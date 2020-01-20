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Общество

Опасный синдром: психика детей разведенных родителей поражается страшным недугом

Фото: uwe umstеtter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В России ежегодно исчезают более 55 тысяч несовершеннолетних детей, более половины из которых похищены собственными родителями. При этом семейный киднепинг в России не регулируется на законодательном уровне. Родители вынуждены бороться самостоятельно, объединяться в группы, нанимать частных детективов. Судебные приставы, даже имея на руках заключение суда, не могут вернуть ребенка: обнаружив местоположение похищенного, они не могут забрать его силой.
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В современном мире уже даже существует такое понятие как синдром отчуждения родителя. Что это такое, и чем опасен данный синдром, "Дни.ру" рассказала психолог Кристина Грибова.

Не трудно догадаться, что ребенок, оказавшийся в эпицентре родительской войны, переживает многие психологические процессы. Доктор медицины Ричард Гарднер впервые ввел синдром отчуждения родителя – ОР (американская аббревиатура PAS) в 1985-м, но в России до сих пор нет полноценных методик по работе с этим расстройством. ОР проявляется как "психическое нарушение", которое диагностируется у ребенка в ситуации развода родителей или в случае насильственного удержания ребенка одним из родителей.

Эмоциональное отчуждение происходит вследствие каждодневного и методичного внушения ребенку, программирования его сознания на определенное мнение об "отчуждаемом" родителе. К большому сожалению, на практике получается, что если не препятствовать процессу отчуждения и позволить отчуждающему родителю полностью контролировать ребенка, то последствия такого эмоционального давления критичны.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Проблема заключается в том, что такой родитель выдает свое влияние за заботу и любовь. Ребенок в этой ситуации находится в непонимании своих эмоций, затем учится обманывать для своего же блага. Во взрослом возрасте человек считает, что быть хамелеоном удобно и нормально, врать – необходимо для выживания. Собственные чувства вообще не имеют для него значения.

При этом стоит заметить, что не все дети, отстраненные от одного из родителей, являются жертвами PAS. Когда отстраненный родитель сам выбирает не участвовать в жизни ребенка или изначально не проявлял заботы и привязанности, обижал эмоционально и физически – то это не пример синдрома ОР, тут у ребенка есть веская причина сопротивляться контакту.

Родители, способствующие отчуждению другого родителя, могут делать это в разной степени. Первые предпосылки такого поведения можно заметить, когда родитель доверяет только себе в воспитании и заботе о ребенке, не подпускает супруга и указывает, что тот все делает не так. Именно такие родители в критической ситуации не уважают другого, видят в нем опасность или ненужность для ребенка.

Еще один показатель: родитель посвящает ребенка во "взрослые" конфликты с целью показать другого в нехорошем свете. Такие легкие формы отчуждения необходимо пресекать заранее, пока еще есть возможность предотвратить катастрофу.

Когда ситуация уже накалена, и получить доступ к ребенку становится все труднее, придется бороться. Не вините ребенка, не обижайтесь на его безынициативность пообщаться – он уже под психологическим давлением. Сейчас вы можете хотя бы редко проявлять искренний интерес его к жизни, это сделает ваше общение удовольствием и радостью.

Фото: Jоrg Lange/picture alliance/www.globallookpress.com

Если вы подозреваете, что процесс отчуждения уже запущен, встречи становятся сильно ограниченными по времени или под каким-то предлогом вам навязывают отказаться от них, – проявляйте настойчивость и соблюдайте график общения с ребенком. В суде, с большей вероятностью, все несостоявшиеся встречи, останутся вашей ответственностью.

Вернемся к крайней степени проявления синдрома ОР – киднепингу. Как же помочь тем, кто остался без какого-либо общения с собственными детьми?

Когда уже нет сил бороться, через государство или собственными силами – придется прожить это горе. Принять это как потерю и не винить ребенка в нелюбви. Искать однажды не останется сил, придется принять эту ситуацию и учиться с ней жить. Ведите дневник своих переживаний, делайте записи, что бы вы хотели сказать ребенку в тот или иной день. Покупайте подарки к каждому празднику. Кто знает, может однажды уже взрослому ребенку придется объяснить произошедшее.

20 января 2020, 18:11

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