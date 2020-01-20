Неизвестный украл 10 обезьян из центра для животных Калуге

Изощренный вор похитил из реабилитационного центра в Калуге десять яванских макак. Они были найдены сотрудниками ГИБДД в автомобиле, который ехал из Брянской области, сообщает телеканал "360".
Похититель поспешил покинуть город. Правоохранители полагают, что он намеревается продать обезьян или уже это сделал. Ущерб оценивают в сумму не менее 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.
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Историк Соколов