В Москве проверяют все "Пятерочки" и "Магниты" из-за угрозы взрыва

По столице России прокатилась новая волна сообщений о минировании социальных объектов и многолюдных заведений. На этот раз появилась информация, что взрывы могут произойти в Савеловском и Хорошевском судах, нескольких роддомах и крупных торговых центрах, а также в сетевых магазинах "Пятерочка" и "Магнит", сообщает телеканал "360".
Данные о минировании передавались анонимно. Правоохранители проверяют свыше 100 школ, детских садов и магазинов на наличие взрывных устройств. Как сообщает РИА Новости, данных об эвакуации объектов не поступало.
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Историк Соколов