Путин освободил некоторых россиян от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога доходы физических лиц. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

Согласно приказу, студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажёры теперь могут не платить налог с материальной помощи, которую они получают от вуза и колледжа, и которая не превышает 4 тыс. рублей за налоговый период. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, уточняет URA.ru.