Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

В первый день октября москвичей ожидает рекордно низкое атмосферное давление. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Эксперт напомнила, что на минувших выходных в столичном регионе наблюдались резкие колебания атмосферного давления, которые назвали "барической бензопилой". Позднякова отметила, что в грядущую субботу в столичном регионе прогнозируется потепление. Столбики термометров поднимутся до отметки 13 градусов выше нуля, пишет НСН.
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