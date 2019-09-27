Появились уникальные кадры из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

В Сеть попали уникальные кадры из диспетчерской четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Руины все еще источают сильнейшую радиацию.
Норма там превышена примерно в 40 тысяч раз, поэтому людей одели в специальные костюмы. На обнародованных кадрах виден полуразрушенный пульт управления, который за долгие годы успел проржаветь и почернеть. Видео довольно жуткое, пишет сайт "Комсомольская правда".
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