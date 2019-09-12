Актер из мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда" найден мертвым

Американский певец Джефф Фенхольт найден мертвым в собственном доме. Ему было 68 лет. Причина смерти пока не раскрывается. Как сообщает телеканал "360", в последние годы артист испытывал проблемы со здоровьем.

Фенхольт приобрел известность благодаря роли в бродвейском мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос – суперзвезда". Актер был также известен как ярый защитник христианства. Певец говорил, что именно вера помогла ему избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей.