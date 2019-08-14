Россияне стали реже жениться

Количество регистраций браков среди россиян резко снизилось за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
За первые полгода в России было оформлено 333,1 браков, что на 12,6% меньше, чем в прошлом году. При этом уменьшилось число разводов. Жители страны подавали на развод 231 тысячу раз. Это на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, уточняет RT.
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