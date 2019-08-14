Жара в Японии убила более 20 человек

Жертвами аномальной жары в Японии стали 23 человека. Об этом в среду сообщает портал Flashnord со ссылкой на агентство Kyodo.
Уточняется, что летальные случаи зарегистрированы в 20 префектурах страны. Всего от высоких температур пострадали более 12,7 тысячи человек. Они обратились за медицинской помощью. По числу госпитализированных лидирует Токио, в больницах которого находятся 1465 человек. Добавим, что сейчас столбики термометра в Японии показывают +35 градусов.
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