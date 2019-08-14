Синоптики предупредили о тропической жаре

Синоптики предупредили жителей Центрального федерального округа о тропической жаре, которая вернется во второй половине августа. по словам главы отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева, тепло уже начало возвращаться в некоторые регионы, а вскоре и вовсе наступит жара, передает "360" со ссылкой на Российскую газету.
Так, по словам специалиста, в Воронежской и Липецкой областях воздух прогреется до 34 градусов выше нуля. А вот в западных и северных районах округа синоптики обещают мощные ливни с грозами, пишет Ura.ru.
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