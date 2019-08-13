Скандальную судью Хахалеву сняли с поста

Скандально известную судью Елену Хахалеву с Кубани отстранили от судебных процессов. Теперь ей поручено заниматься научно-консультационной работой, передает URA.ru. Приказ об отстранении Хахалевой подписал новый председатель Краснодарского краевого суда. Он внес корректировки в работу и других сотрудников.
Как напоминает RT, Елену Хахалеву стали называть "золотой судьей" после публикации в Сети видео свадьбы ее дочери, на которой выступали звезды шоу-бизнеса. Позже СМИ сообщили, что диплом судьи о высшем юридическом образовании – поддельный.
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