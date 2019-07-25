Вторжение с Арктики: москвичам пообещали снегопад в конце июля

В Гидрометцентре снова предупредили граждан о резкой смене погоды. В европейской части России ожидается снегопад. Коснется это и москвичей.
Арктический воздух оттеснит июльскую жару к западным границам страны. И если в Краснодарском крае просто спадет зной, то на побережье Белого моря в ближайшие выходные стоит ожидать осадков в виде мокрого снега, передает Пятый канал.
В столице до конца недели термометры будут показывать +18...+23. К понедельнику ситуация изменится: +13 днем и +8 ночью.
"В воскресенье холодный циклон из Арктики начнет быстро распространяться по территории Европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам", – сказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев в интервью "Российской газете".
Обширный холодный циклон задержится на несколько дней. Как сообщает URA.ru, в некоторых областях в эти дни обновится исторический минимум температур.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Как найти правильного спутника жизни?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Шлифану пилотку
Толстые ноги
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Он меня не хочет
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Хочу завести лысого кота
Моя подружка стала любовницей шефа.
Повышенное давление
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Установила пароль на телефоне
Спалила его измену
Мне 35 и у меня не было секса
Токсикоз
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Насилие в семье