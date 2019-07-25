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Вторжение с Арктики: москвичам пообещали снегопад в конце июля

http://www.globallookpress.com
Нынешнее лето смело можно называть аномальным. Россияне страдают либо от непрекращающихся ливней и отсутствия солнца, либо от 30-градусной жары.
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В Гидрометцентре снова предупредили граждан о резкой смене погоды. В европейской части России ожидается снегопад. Коснется это и москвичей.

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Арктический воздух оттеснит июльскую жару к западным границам страны. И если в Краснодарском крае просто спадет зной, то на побережье Белого моря в ближайшие выходные стоит ожидать осадков в виде мокрого снега, передает Пятый канал.

В столице до конца недели термометры будут показывать +18...+23. К понедельнику ситуация изменится: +13 днем и +8 ночью.

"В воскресенье холодный циклон из Арктики начнет быстро распространяться по территории Европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам", – сказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев в интервью "Российской газете".  

Обширный холодный циклон задержится на несколько дней. Как сообщает URA.ru, в некоторых областях в эти дни обновится исторический минимум температур. 

Автор: 25 июля 2019, 09:29

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