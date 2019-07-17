ФНС высказалась о массовом сбое в работе ЗАГСов

Федеральная налоговая служба прокомментировала сообщения о сбое в работе базы данных ЗАГСов. По словам представителей ведомства, проводится плановое обновление системы. О технических работах предупредили заранее.
"Система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления", – цитирует официальное сообщение РИА Новости.
Накануне СМИ писали о том, что в работе системы случился массовый сбой. О неполадках сообщили жители Владимира, Ульяновска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
А нам астролог сказала всю правду!
Сняла трусы в метро!
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Как относиться к астрологам?
Обязательно ли играть свадьбу?
Рим или Париж?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Люблю мужа сестры
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Психологический тест
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Заставляет худеть
Ребенок постоянно обзывается
Висит кожа после похудения
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ненавижу подругу
Ребенку 3 года, что дарить?
Месячные шли 2 дня
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?