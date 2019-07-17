Лавров назвал условие восстановления отношений России и Грузии

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, в каком случае Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией. Дипломат сделал заявление в беседе с журналистом газеты "Аргументы и факты".

По его словам, власти Грузии должны обеспечить спокойную обстановку в стране и "устранить угрозу для безопасности российских туристов". "Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых нами мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки", – цитирует Лаврова Life.

Министр иностранных дел добавил, что Москва хочет восстановить дружеские отношения с Тбилиси. Однако пока это сложно осуществить, передает Пятый канал.