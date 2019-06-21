В Московском зоопарке родились двое краснокнижных рысят

В Московском зоопарке появились на свет двое восточносибирских рысят. Радостную новость сообщили в Facebook. Детеныши родились еще 20 мая, однако представители зоопарка решили рассказать о них только сейчас.
Все свободное время малыши проводят рядом с матерью. Их вес пока составляет 500 граммов. Неделю назад рысята впервые открыли глаза и уже с интересом исследуют окружающий мир.
Как передает агентство НСН, сейчас животные питаются молоком матери. Когда им исполнится три месяца, то их рацион изменится. Они будут есть птиц, грызунов, говяжье сердце и печень, а также специальные минеральные добавки.
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