В Московском зоопарке родились двое краснокнижных рысят

В Московском зоопарке появились на свет двое восточносибирских рысят. Радостную новость сообщили в Facebook. Детеныши родились еще 20 мая, однако представители зоопарка решили рассказать о них только сейчас.

Все свободное время малыши проводят рядом с матерью. Их вес пока составляет 500 граммов. Неделю назад рысята впервые открыли глаза и уже с интересом исследуют окружающий мир.

Как передает агентство НСН, сейчас животные питаются молоком матери. Когда им исполнится три месяца, то их рацион изменится. Они будут есть птиц, грызунов, говяжье сердце и печень, а также специальные минеральные добавки.