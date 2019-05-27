Российским чиновникам дадут очередную прибавку к зарплате

Российским чиновникам предложили увеличить зарплату за счет новой надбавки – за наставничество. Таким образом госслужащий сможет увеличить заработок максимум на 30%, пишет РИА ФАН со ссылкой на "Известия".
Кроме того, за наставничество планируется отмечать вынесением благодарности и признанием результатов работы. В Минтруда отметили, что один чиновник может быть наставником не более чем у пяти младших коллег. Обучение новичков может длиться до трех месяцев (на период испытательного срока), добавляет Ura.ru.
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