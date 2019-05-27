Правила призыва в армию серьезно ужесточат

Серьезные изменения могут быть внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности в Минобороны планируют ужесточить правила прохождения медкомиссии призывниками, передает "Царьград" со ссылкой на "Известия".
В ведомстве считают, что призывники, получившие отсрочку от службы, должны два раза в год являться на повторный осмотр и подтверждать диагноз. Кроме того, заключение гражданских медиков теперь не будет приниматься как единственно верное – призывников могут направить на дополнительное обследование к военным специалистам, передает телеканал "360".
Выскочка получил по заслугам
Семья оградила ребенка от травли и психологической травмы
Продюсер неожиданно высказался
Откровенное заявление популярной актрисы
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Бросил Мущина
Важна ли внешность для мужчины?
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Муж изменят с племянником
Как избавить от молочницы
Коллеги-ворье и убийцы
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Никогда не видел голой девушки в живую
Занимает и не возвращает
Шкивает из стороны в сторону...
Друг заделал ребенка
Однополые браки.
Муж трансвестит
Подарил ужасную машину
Постоянно устраивает скандалы
Если он резко перестал писать
Жена ушла к богатому
Гадалка сломала мне жизнь
Сохранить брак несмотря ни на что
девочку оставила мать в поликлинике.
Баба трансвестит
Орифлеймь
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Муж изменят с племянницей