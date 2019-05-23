В работе YouTube произошел глобальный сбой

В четверг, 23 мая, пользователи ряда стран заявили о сбое на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Downdetector, изучающий работу популярных интернет-ресурсов. Проблемы с YouTube возникли у жителей Великобритании, США, Франции, Германии, Японии, Болгарии, Румынии и России. В нашей стране на сбой пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Самары, отмечает Life.
Большинство юзеров испытали трудности при трансляции видео (75%). Некоторые пользователи не смогли войти в свой аккаунт (13%), другие сообщили о некорректной работе хостинга в целом (11%), уточняет RT.
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