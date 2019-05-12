"Умом поехала": певица поздравила с Днем Победы танцем на шесте (видео)
В качестве сопровождения девушка выбрала известную песню "Смуглянка". Нарядилась креативная артистка в гимнастерку и черные трусы, и в таком виде исполнила танец на пилоне. В подписи к ролику девушка интересовалась у подписчиков – идут ли они на парад и как намерены проводить праздники.
Комментарии подписчиков артистку едва ли порадовали. "Поверьте, людям не нужна Ваша **** в масштабах Дня Победы, и этот день не ассоциируется с танцем на пилоне", "Жаль твоих детей искренне, с такой матерью им совсем не повезло", "Умом поехала", – отреагировали пользователи.
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