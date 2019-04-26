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Общество

Москвичей напугали сильными пожарами

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Синоптики сообщили о желтом уровне опасности в столичном регионе 26 и 27 апреля из-за высокой вероятности возникновения пожаров. По словам специалистов, в пятницу и субботу столбики термометров поднимутся до +24 градусов. 

Резкое похолодание придет в Москву уже в воскресенье. На Пасху жителям столицы стоит ожидать сильных ливней и даже заморозков, передает агентство НСН.

26 апреля 2019, 19:03

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