Гендиректор "Телеканала 360" ушел в топ-менеджеры госоператора отходов

Гендиректор "Телеканала 360" Вячеслав Духин покинул свой пост в связи с назначением на должность заместителя гендиректора по вопросам информационной политики "Российского экологического оператора". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на ТАСС.
Исполняющим обязанности гендиректора телеканала стал Алексей Каклюгин, который ранее был главредом компании. Добавим, что Духин руководил телеканалом с 2013 года.
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