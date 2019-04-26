Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Лауреат Нобелевской премии, первый президент СССР Михаил Горбачев экстренно госпитализирован. Об этом на закрытии Московского международного кинофестиваля рассказал режиссер фильма "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер, передает НСН. По его словам, политик хотел посетить показ, но не отпустили врачи – из-за ухудшения самочувствия.
Фильм о первом президенте СССР содержит интервью с ним на различные темы. Вопросы Михаилу Горбачеву задавал режиссер Вернер Хергог, сообщает телеканал "360".
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