Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"

Ответственность за серию взрывов на острове Шри-Ланка взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство*". Об этом сообщила американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность боевиков в Сети.
Ранее министр средств массовой информации государства Руван Виджеварден заявил, что атаки совершили местные экстремисты. Таким образом они хотели ответить на теракт в новозеландском городе Крайстчерч, отмечает "Царьград".
Напомним, что 21 апреля, в праздник католической Пасхи на острове прогремело восемь взрывов. По последним данным, 321 человек погиб, более 500 пострадали. Дипломат Мария Захарова подтвердила, что россиян среди погибших нет, передает телеканал "360".
* Организация запрещена на территории РФ
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