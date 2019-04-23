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Общество

Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"

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Ответственность за серию взрывов на острове Шри-Ланка взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство*". Об этом сообщила американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность боевиков в Сети.

Ранее министр средств массовой информации государства Руван Виджеварден заявил, что атаки совершили местные экстремисты. Таким образом они хотели ответить на теракт в новозеландском городе Крайстчерч, отмечает "Царьград".

Напомним, что 21 апреля, в праздник католической Пасхи на острове прогремело восемь взрывов. По последним данным, 321 человек погиб, более 500 пострадали. Дипломат Мария Захарова подтвердила, что россиян среди погибших нет, передает телеканал "360".

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: Полина Крылова23 апреля 2019, 14:38

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