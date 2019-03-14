Школьник спас брошенного матерью в 30-градусный мороз младенца

Большой семье 17-летнего школьника из поселка Кукан Хабаровского края пришлось на время приютить у себя еще одного малыша. Годовалый ребенок остался в коляске на улице в 30-градусный мороз, матери поблизости не оказалось.

Герой-хабаровчанин возвращался домой из школы, когда его внимание привлекла детская коляска. Никого из взрослых рядом не было, что удивило школьника – в маленьком поселке это непривычное зрелище. Парень подошел ближе, заглянул в коляску и увидел спящего малыша.

Школьник подождал какое-то время. За коляской никто и не пришел, так что молодой человек решил везти малыша к себе домой – он опасался, что пробывший долгое время на морозе ребенок подхватит серьезную простуду.

Родители школьника и двое его братьев возвращению мальчика из школы с таким "уловом" удивились. Спасатель им все объяснил, малыша бросились отогревать – ребенок действительно уже замерз. Затем стали обзванивать родственников и друзей – с тем, чтобы они распространили информацию: в небольшом поселке мать ребенка должна была найтись относительно легко.

"Теория шести рукопожатий" сработала. Однако настроение в семействе не улучшилось. Выяснилось, что мать ребенка злоупотребляет алкоголем. Она в пьяном виде вышла с малышом на прогулку – а потом вернулась за перчатками домой, где и уснула. Про малыша в коляске на 30-градусном морозе женщина и думать забыла.

Ребенка в итоге передали родной сестре матери. Герой-спаситель прославился на весь поселок, ему вручили почетную грамоту. Однако школьник удивлен таким вниманием. Он считает, что на его месте каждый поступил бы точно так же, пишет "Комсомольская правда".