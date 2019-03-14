Школьник спас брошенного матерью в 30-градусный мороз младенца
Герой-хабаровчанин возвращался домой из школы, когда его внимание привлекла детская коляска. Никого из взрослых рядом не было, что удивило школьника – в маленьком поселке это непривычное зрелище. Парень подошел ближе, заглянул в коляску и увидел спящего малыша.
Школьник подождал какое-то время. За коляской никто и не пришел, так что молодой человек решил везти малыша к себе домой – он опасался, что пробывший долгое время на морозе ребенок подхватит серьезную простуду.
Родители школьника и двое его братьев возвращению мальчика из школы с таким "уловом" удивились. Спасатель им все объяснил, малыша бросились отогревать – ребенок действительно уже замерз. Затем стали обзванивать родственников и друзей – с тем, чтобы они распространили информацию: в небольшом поселке мать ребенка должна была найтись относительно легко.
"Теория шести рукопожатий" сработала. Однако настроение в семействе не улучшилось. Выяснилось, что мать ребенка злоупотребляет алкоголем. Она в пьяном виде вышла с малышом на прогулку – а потом вернулась за перчатками домой, где и уснула. Про малыша в коляске на 30-градусном морозе женщина и думать забыла.
Ребенка в итоге передали родной сестре матери. Герой-спаситель прославился на весь поселок, ему вручили почетную грамоту. Однако школьник удивлен таким вниманием. Он считает, что на его месте каждый поступил бы точно так же, пишет "Комсомольская правда".
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