Известные телеведущие опозорились из-за пышной груди

Мексиканские ведущие Жерардо Велазкез де Леон и Карлос Альберт обсудили в студии внешность и поведение своей коллеги Патти Лопез де ла Серда. Инцидент произошел во время рекламной паузы в передаче Reaccion en Cadena.

Мужчины стали сплетничать из-за публикации девушки в Instagram. Там телеведущая предложила подписчикам сравнить свой нынешний снимок с фотографией десятилетней давности.

"Эта женщина выложила фото и говорит, что наконец-то нашла похожие снимки и совместила их, чтобы показать свои сиськи десять лет назад и сейчас", – цитирует Велазкеза де Леона Mirror. Кроме того, мужчина позволил себе добавить, что это единственное, что она умеет делать.

Его коллега начал поддакивать собеседнику и осудил ведущую. Альберт заявил, что это просто невероятно.

В ответ коллегам Лопез де ла Серда опубликовала в Twitter гневное обращение. "Напоминает мне классическое: "Если ее изнасилуют, это будет ее собственная вина из-за того, как она одета"", – написала девушка.

Опозорившиеся популярные в Мексике ведущие пожалели о том, что сделали. Им пришлось отвечать за свои слова.

Велазкез де Леон позже публично извинился за свое поведение. По его словам, то, что замечание было сделано во время рекламной паузы, не оправдывает поступка. Также он призвал к прекращению гендерного насилия.