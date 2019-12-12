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Общество

В Москве прошла международная конференция юристов

Фото: www.globallookpress.com
В гостинице "Рэдиссон Славянская" в Москве 12 декабря Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона под руководством ее президента Ильгама Рагимова провела международную конференцию. Мероприятие было посвящено вопросам развития современного государства в эпоху глобальных трансформаций.
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На конференции собрались более 100 участников из 13 стран Европы, Азии и СНГ. Они рассматривали правовые рычаги, которые могли бы помочь в решении актуальных проблем современного государства. В число вызовов, ответы на которые искали гости мероприятия, вошли экстремизм, терроризм и коррупция.

"Государство – живой механизм, его сущность со временем меняется. Особенно стремительны изменения в эпоху глобальных трансформаций", – объяснил тему международной конференции президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, профессор Ильгам Рагимов.

Он добавил, что в современном мире государство становится многофункциональным. Также оно берет на себя решение задач, которые раньше не существовали – решение проблемы терроризма, защита экологии и другие. "И здесь очень важно международное сотрудничество для решения практических задач и совместного развития", – подчеркнул Ильгам Рагимов.

Свой доклад на главную тему конференции "Современное государство в эпоху глобальных трансформаций" представил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что тенденция, которая провоцирует проблемы в мире, заключена в кризисе либерализма.

"Нужно вернуться к традиционным ценностям - большая дружная семья, которая заинтересована в рождении детей, вера в Отечество, знание истории. Вот, в чем сила общества", – уверен Александр Бастрыкин. Он наградил памятными медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выдающихся членов Ассоциации и ученых из России, Сербии, Болгарии, Киргизии, Азербайджана, Гагаузии и других стран.

Свой фундаментальный труд разработала и издала группа авторов, в которую входят Ильгам Рагимов, Сергей Бабурин, Юрий Дук, Александр Коробеев, Юрий Голик. Президент Международной Славянской Академии наук профессор Сергей Бабурин, продолжая деловую программу международной конференции, также отметил важность международной интеграции.

"Наша задача – укрепить сотрудничество юридической общественности", – подчеркнул он. Сергей Бабурин отметил также, что вынесенные на рассмотрение участниками конференции вопросы касаются понимания роли современного государства. "Мы говорим о государстве как социальном явлении, воплощении духовного единства народа и власти, о правовой основе культурно-экономического сотрудничества и социального развития государств", – заключил президент Международной Славянской Академии наук.

Напомним, Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона была создана и зарегистрирована в Болгарии. Целью объединения тогда называлась организация сотрудничества юристов из стран региона, однако за время работы география и функции были значительно расширены.

На данный момент Ассоциация поддерживает соотечественников, помогает молодым юристам в обучении и решает глобальные вопросы правового порядка в законодательной деятельности и в работе по защите прав человека. Учредителями и членами объединения выступают представители таких стран как Азербайджан, Россия, Болгария, Турция, Казахстан, Греция, Иран, Албания, Сербия, Украина, Белоруссия. Президентом Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона является доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Азербайджанской Республики Ильгам Рагимов.

Автор: 12 декабря 2019, 16:33

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