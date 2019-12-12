Не выдержал: дмитровец готов щедро заплатить за распутывание 1 км гирлянды

Житель подмосковного Дмитрова Кирилл Тверов разместил объявление о найме работника, который поможет ему распутать километр гирлянд. За это он готов заплатить 2000 рублей, передает "Подмосковье сегодня".
Тверов пояснил, что заказал новогодние украшения из Китая для последующей перепродажи в России. Однако поставщик неаккуратно разложил их по коробкам, из-за чего ленты запутались. Кирилл и его супруга пытались размотать их самостоятельно, но это едва на разрушило их отношения. Поэтому главным требованием для соискателя мужчина указал "стрессоустойчивость".
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