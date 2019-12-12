Россия выслала двух немецких дипломатов

Власти России объявили двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение недели, передает НСН.
Такой шаг стал ответом на выдворение двух российских дипломатов из Германии в начале декабря этого года. Канцлер Ангела Меркель обвинила российские власти в том, что они не помогали в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине, сообщает URA.ru.
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