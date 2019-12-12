В московских аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов

Утром 12 декабря в столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".
В Домодедово перенесли 27 полетов и отменили 16. В Шереметьево пассажиры 15 рейсов вылетят в другое время. В аэропорту Внуково задержали десять полетов и аннулировали три.
Как уточняет "Царьград", причиной изменений в расписании стали погодные условия. Накануне в Московский регион пришел холодный атмосферный фронт.
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