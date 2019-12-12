На МЦД-1 произошел сбой в движении поездов

Утром 12 декабря на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) составы следовали с увеличенным интервалом. По предварительной версии, причиной сбоя стал неисправный поезд, передает "Москва 24".
Напомним, что 21 ноября были открыты первый и второй диаметры. Всего планируется запустить пять веток, которые соединят столицу и область.
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