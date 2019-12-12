Президент Бразилии сообщил о страшном диагнозе

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что врачи заподозрили у него рак кожи. Он подчеркнул, что ведет активный образ жизни и часто ходит на рыбалку. По мнению медиков, это могло привести к развитию болезни, передает РБК.
Болсонару добавил, что чувствует себя хорошо. Однако врачи посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за сильного истощения организма, сообщает телеканал "360".
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