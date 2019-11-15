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Общество

"Можно и не мыться": на Украине начали уничтожать водопровод

Фото: pixabay.com
Публицист Сергей Колясников обратил внимание на любопытную новость о проблемах с туалетами на Украине. Он уверен, что произошедшее – логическое продолжение общего упадка в стране.
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На своей странице в "Телеграме" Сергей Колясников поделился скриншотом новости издания "Обозреватель". "Чтобы не забивали трубы: в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу", – гласил заголовок журналистского материала.

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Выяснилось, что в учебных учреждениях города Борисполя Киевской области детям не просто перестали выдавать туалетную бумагу, но и запретили пользоваться ей при посещении туалета. Причина кроется в том, что современный водопровод не выдерживает встречи с этими изделиями и забивается. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах Украины.

Колясников отметил, что эта новость укладывается в общую логику происходящего в стране. "Украине от исчезнувшей могучей цивилизации достались водопровод, канализация, отопление. Отопление побеждено уже практически повсеместно, водопроводу и канализации тоже осталось недолго", – заметил он.

"Ну да ничего. Главное, что Европа и демократия. Можно и не мыться, и дровами топить", – пошутил публицист.

Он напомнил, что во время проблем с обеспечением населения газом на Украине проходила акция, призванная убедить граждан самостоятельно ограничить себя в потреблении энергоресурсов. Ее лозунгом стал хештег #Прикрути. Колясников предположил, что аналогичный флешмоб может возникнуть на фоне попыток оставить народ без канализации и туалетной бумаги. "Интересно, как назовут эту. #Лопушок?" – предположил он.

Автор: 15 ноября 2019, 11:08

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