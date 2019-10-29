Руководивший затоплением станции "Мир" академик умер после продолжительной болезни

Российский ученый Николай Анфимов умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Печальную новость сообщила пресс-служба Роскосмоса. Причина смерти академика не раскрывается.
Напомним, Николай Анфимов руководил сведением станции "Мир" с орбиты и последующим ее затоплением в 2001 году. Академик написал множество работ, которые внесли внесли огромный вклад в разработку тепловой защиты аппаратов для исследования Луны и Венеры, передает "Царьград".
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