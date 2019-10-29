"ЕР": введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам преждевременно

Школы и учащиеся пока не готовы к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года, уверены в "Единой России". Партийцы проведут обсуждение этого вопроса с экспертами и родителями по всей стране, заявила депутат Госдумы, координатор партпроекта "Новая школа" Алена Аршинова.

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