В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области на 30 октября. Эксперты рекомендуют горожанам готовиться к сильному порывистому ветру.
Климатологи объяснили нетипичное для конца октября явление. По словам специалистов, это связано с резким похолоданием после долгого периода тепла. Синоптики также предупредили о ночных заморозках в столице. Похолодание будет резким, передает "Москва 24".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто начал срчн на ыоруме?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Париж признан самым красивым городом мира. Нью Йорк на втором месте.