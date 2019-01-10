Последний глава Верховного Совета СССР умер после тяжелой болезни

Последний в истории глава Верховного Совета, бывший депутат Госдумы и заслуженный юрист России Анатолий Лукьянов ушел из жизни в возрасте 88 лет, передает "Экспресс-газета". Сообщается, что политический деятель тяжело болел.
В советские времена Анатолий Лукьянов был сподвижником Михаила Горбачева, пока не стал его оппонентом. В августе 1991 года вошел в состав ГКЧП. После провала путча политика обвинили в заговоре с целью захвата власти. Позже он был амнистирован.
С трассой серьезные проблемы
Танцовщица знает толк в провокациях
Поклонники изумлены
Эксперты подсчитали, сколько они потратили на гардероб