Заведующая детским садом станцевала воспитанникам стриптиз (видео)

Директор китайского детского сада станцевала на шесте перед воспитанниками в первый день занятий. Из-за этого женщина лишилась работы.



Провокационное видео опубликовал в своем Twitter журналист Майкл Стэндарт. Он снял ролик во время линейки в честь начала учебного года в детском саду города Шэньчжэнь. Директор, в свою очередь, назвала танцы на шесте "хорошим международным упражнением". Она призналась, что выступала вместе с членами своего танцевального коллектива. Большинство родителей возмутились произошедшим и забрали своих отпрысков из сада. Они испугались, что зрелище может повлиять на психическое здоровье детей.