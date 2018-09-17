Минобороны проводит брифинг по новым деталям катастрофы Boeing в Донбассе

Министерство обороны России проводит брифинг по новым деталям, вскрывшимся по делу о пассажирском Boeing MH17, сбитом в небе над Донецкой областью, передает RT. С места событий ведется прямая трансляция.
Напомним, что лайнер, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту – 283 пассажира и 15 членов экипажа – погибли.
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