"Вам виднее": Путин оценил превосходство российских дорог (видео)

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова отчиталась перед президентом Владимиром Путиным о строительстве трассы "Волга". Президент оценил слова чиновника со свойственной ему иронией.



По словам губернатора Владимирской области Светланы Орловой, трасса M-7 "Волга" лучше, чем немецкие автобаны. Она добавила, что в строительство было вложено 14 миллиардов рублей из федерального бюджета. "Дорога М-7 лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург", – уверенно заявила Орлова. "Вам виднее", – с улыбкой ответил Путин. Ранее российский лидер отмечал, что за несколько лет Россия потратила на строительство дорог не менее пяти триллионов рублей. При этом в ближайшие шесть лет эти средства планируется удвоить, передает Life.ru.