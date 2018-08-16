"Вам виднее": Путин оценил превосходство российских дорог (видео)
По словам губернатора Владимирской области Светланы Орловой, трасса M-7 "Волга" лучше, чем немецкие автобаны. Она добавила, что в строительство было вложено 14 миллиардов рублей из федерального бюджета. "Дорога М-7 лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург", – уверенно заявила Орлова. "Вам виднее", – с улыбкой ответил Путин. Ранее российский лидер отмечал, что за несколько лет Россия потратила на строительство дорог не менее пяти триллионов рублей. При этом в ближайшие шесть лет эти средства планируется удвоить, передает Life.ru.
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