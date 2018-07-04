Эво Моралес срочно госпитализирован

Президент Боливии Эво Моралес госпитализирован. Согласно объявлению на сайте администрации главы государства, боливийского лидера доставили в медицинское учреждение для проведения планового обследования, пишет "Газета.ru".
Моралеса доставили в больницу в городе Ла-Пас. Отмечается, что через несколько дней президент вернется к исполнению своих обязанностей.
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