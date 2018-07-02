Есть меньше надо: толстый кот свалился с камина
Домашний любимчик долго примеривался к камину. Видимо, чувствовал, что трюк может и не получиться. Но национальная кошачья тяга к приключениям пересилила – и кот прыгнул.
Невнимание усатого гурмана к советам диетологов обошлось ему дорого. Коту удалось лишь зацепиться передними лапами за край каминной доски. Да и тут провисел он недолго – лапы отказались удерживать на весу упитанное тело и герой рухнул вниз, пишет Daily Mail. К счастью, традиционно для котов – на все четыре лапы.
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