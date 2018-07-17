Киев спрятал сотни танков на секретной базе
Сталкеры проникли на территорию заброшенного объекта в поисках бункеров или бомбоубежищ. Однако увидели длинные ряды боевых машин.
Блогеры насчитали около 300 танков. Кроме старых советских машин, на базе нашлись относительно новые Т-64. Здесь же был и грузовой автомобиль для их транспортировки.
На вооружении ВСУ находятся в основном танки советского производства. Как выяснилось, собственные разработки украинских оружейников не отвечают современным требованиям.
Ранее сообщалось, что на международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018 команда с Украины заняла последнее место. Машины "Оплот" сломались в первый же день турнира.
Обнаруженная блогерами тяжелая техника, судя по кадрам, в полной боевой готовности и опломбирована. При этом за все время, проведенное на базе, сталкеры не встретили ни одного человека. Где именно расположен объект, авторы YouTube-канала Dima Total не сообщают, пишет "Комсомольская правда".
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