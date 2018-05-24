Ракета, запущенная комплексом "Бук" российских вооруженных сил, сбила Boeing "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил представитель прокуратуры Нидерландов.

Итоги работы совместной следственной группы были оглашены на пресс-конференции с участием представителей нидерландских властей. Докладчики отметили: причины, по которым российские ракетчики сбили самолет, им неизвестны.

"Группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев. После интенсивного сравнительного исследования нескольких "Буков" установлено, что ЗРК происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация", – сказал представитель Нидерландов. В свою очередь генпрокурор Фред Вестербеке сообщил журналистам, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до нескольких десятков человек.

Напомним, что малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев тут же обвинил ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. В ДНР и ЛНР ответили, что просто не располагают оружием, способным поразить цель на такой высоте. Запад заявил, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Следствие международная группа проводила без участия России и не принимая во внимание представленные ею доказательства. В частности, эксперименты концерна "Алмаз-Антей" – ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук" – подтвердили, что Boeing был сбит с территории, контролируемой украинской армией. Однако следователи основывались лишь на данных, представленных Киевом, напоминает РИА Новости.