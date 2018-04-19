Американцы готовятся к смерти от "тектонической бомбы"

"Тектоническая бомба" на Западном побережье США в ближайшее время убьет сотни человек. Эксперты предупреждают о грядущем катастрофическом землетрясении в районе разлома Хэйуорда.

Бомбу замедленного действия обнаружили сотрудники Геологической службы США. Опасность исходит от тектонического разлома Хэйуорда, который проходит через залив Сан-Франциско. По данным службы, землетрясения в этом районе происходят в среднем каждые 150-160 лет.

Последний раз тектоническая активность на разломе Хэйуорда наблюдалась в 1868 году. Согласно подсчетам экспертов, пора готовиться к очередной катастрофе. По прогнозам специалистов, стоит ожидать семибалльного землетрясения. Погибнут сотни человек. Пожары, возникшие в результате повреждения газопроводов и линий электропередачи, уничтожат сотни тысяч домов и оставят без крова около полумиллиона жителей, сообщает НСН.

83-километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более двух миллионов человек. Неофициальное название "тектонической бомбы" разлом получил из-за своей потенциальной разрушительной силы, пишет РИА ФАН со ссылкой на Los Angeles Times.

В последнее время в прессе все чаще появляются предсказания, связанные с другой "горячей точкой" на карте Америки – Йеллоустонским супервулканом. Он представляет собой гигантскую воронку длиной 72 километра и шириной 55 километров, которая находится на территории одноименного национального парка в штате Вайоминг.

Как выяснили ученые, это углубление – жерло древнего вулкана с гигантской магматической камерой, расположенной на глубине примерно 8 километров. Наблюдения за Йеллоустоном показали, что супервулкан неоднократно извергался за последний миллион лет. Его извержения, по мнению экспертов, носили характер катастрофы планетарного масштаба, меняя климат на Земле. Судя по возросшей активности вулкана, чего-то подобного можно ожидать в ближайшие годы, считают некоторые специалисты.