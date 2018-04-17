В старинном замке Англии обнаружили призрак всадника

Британец Томас Арнольд утверждает, что ему случайно удалось заснять призрак в старинном замке Беркли. На записи с его дрона отчетливо видна парящая в воздухе белая фигура.



Мужчина хотел снять красивую панораму старинного замка Беркли в графстве Глостершир, когда вдруг потерял управление над своим беспилотником. Британцу удалось посадить дрон, но то, что он позже увидел на кадрах, повергло его в шок, передает издание Daily Mail. На видео попал белый силуэт, напоминающий скачущего по замку всадника.

41-летний Томас Арнольд убежден, что именно из-за призрака он чуть не лишился своей камеры и летательного аппарата. "Когда я увидел его, я сказал: "Боже мой, что это?!" – рассказал напуганный британец