Глобальная Диана Шурыгина: В Сети оценили вероломную атаку Запада на Сирию

В ночь на 14 апреля коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесла совместный ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. В общей сложности обстрел длился больше часа. Было выпущено свыше 100 ракет, значительную часть которых сбило сирийское ПВО. Пользователи Сети выразили свое, как обычно – оригинальное, мнение на счет произошедшего.

Пользователи Сети со свойственной им проницательностью обратили внимание на провалы в официальной версии западной коалиции по поводу удара по Сирии. Дескать, сам Запад и контролировал уничтожение химического оружия в Сирии, поэтому лучше других должен знать, что его там нет.

Однако если отравляющие вещества все же хранятся на военных складах, как утверждают некоторые американские и европейские политики, то бомбить эти объекты – значит обрекать на смерть сотни и тысячи мирных жителей, находящихся в окрестностях. Это логическое построение возвращает комментаторов в начало, мол, Запад прекрасно знает, что бомбит не заводы и склады химоружия. Таким образом, прояснить свою позицию западные политики не могут.

Тереза Мэй заявила, что "сирийские власти продолжат применять химоружие!". Хочет этого Асад или нет — Во///дь™ (@subb_Zer0) 14 апреля 2018 г.

Обитатели интернета также отметили, что все "доказательства", которыми пользовались США и союзники – исключительно газетные утки и дезинформация в Сети. Однако и сами удары больше похожи не на полноценную военную операцию, а на попытку создать инфоповод минимальными средствами. Вместо политики миру предложили разборки в формате шоу-бизнеса. "Глобальная Диана Шурыгина", – вынес вердикт пользователь Twitter с ником "историк-алкоголик".

Ну, то есть из-за выдуманного и сфабрикованного исключительно в медиа-пространстве повода, был нанесён карающий удар, по пустым объектам, о которых было заранее выслано предупреждение.

Мы просто все участники большой постановы для всемирного ток-шоу.

Глобальная Диана Шурыгина. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 14 апреля 2018 г.

Кроме того, пользователи Сети решили подсчитать, во сколько обошлась американцам и их союзникам такая "постановка". Атака на Сирию рискует стать самым дорогим политическим шоу для США.

Стоимость одной крылатой ракеты томагавк $1,4 млн, запущено по Сирии более 100 ракет, это $140 млн, более 70-ти ракет сбито, ничего глобально не поражено, жертв нет. Огромный привет американским и британским пенсионерам! — rishikesh news (@rishikesh_news) 14 апреля 2018 г.

Активно обсуждают атаку и в готовящемся к закрытия в России мессенджере Telegram. "Этот праздник непослушания адресован собственному электорату. Вот, мол, русские нам не велели стрелять, а мы все равно отважно стрельнули. Тем самым продемонстрировали. Вот и по телевизору ролики показываем. Красивые и духоподъемные. Все видели? Вот то-то. Сделаем опять по-великому. А что куда полетело, что куда долетело и какой от этого прок – в эпоху хайпа и пиара не имеет вообще никакого значения", – говорится в сообщении на канале "НеВротик".

по Сирии ударили лайтово, потому что после всего сказанного не могли не ударить — XS (@RPcreator) 14 апреля 2018 г.

"Американцы позвонили русским перед ударом. Ракеты все дозвуковые. Летал А-50. Судя по выложенным видяйкам некоторые ракеты шли не впритирку к земле а на сотнях-тысячах метров. Ракеты не использовали РЭБ. Не использовались ложные мишени. Не били по системам ПВО. В общем это был полигон для сирийцев и русских", – высказал свою точку зрения автор канала dragon-dances. "Ощущение, что произошел слив удара. Эдакий договорняк без договора. Мы жахнем, но не всерьез, демонстративно, чтобы не умные люди считали, что мы серьезные", – добавил он.