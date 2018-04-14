Проигравший Трамп с позором ушел из Сирии

Дональд Трамп громко хлопнул дверью, уходя с позором из Сирии. Такую оценку ночным действиям коалиции, не приведшим к каким-либо изменениям в общественно-политической обстановке в арабской республике, дают эксперты.

Это был не удар, а имитация удара, своеобразные военные учения США, Британии, Франции, Сирии и России. Наша страна выступила в них в качестве партнера Башара Асада, а поддержка заключалась в оказании помощи в восстановлении и настройки систем ПВО, закупленных Сирией еще в советские годы. Такой взгляд на события последних часов озвучил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он также назвал произошедшее этой ночью в Сирии агрессией, основанной на фальсификации и фантастической лжи, имею ввиду постановку с использованием химического оружия в Восточной Гуте. По мнению политолога, удар коалиции не носил каких-либо ясных стратегических целей.

"По логике после атаки с воздуха, должна была начаться сухопутная операция, но никаких намеков на продолжение операции США и их союзники даже не дают", – отметил Марков в интервью Dni.Ru.





Не исключено, что коалиция может повторить атаку на Сирию в ближайшие дни. Американцы заявляют, что новых ударов они пока не планируют, но верить им на слово нельзя. Достаточно вспомнить, как на этой неделе Трамп заявлял сначала одно, потом другое, на ходу меняя свой взгляд на Сирию, отметил старший научный сотрудник Аналитического центра МГИМО Леонид Гусев.

Он напомнил, что практически все американские союзники в той или иной форме поддержали военную операцию в Сирии. Эксперт отдельно остановился на позиции Турции.

"Все удивляются, а почему Турция встала на сторону США. Тут ничего сверхъестественного нет: Турция – член НАТО и, несмотря на все разногласия Эрдогана с Трампом, она выполняет свои обязательства в качестве члена альянса. Кроме того, у Анкары есть свои интересы в Сирии, которые она не скрывает: Турция выступает против Башара Асада и правящего в Дамаске режима", – сказал Гусев.





Очевидно, что удар коалиции по Сирии – еще одна страница в нарастающей эскалации отношений между Россией и США. Коммуникации между нашими странами еще более затруднятся, но контакты, тем не менее, прекращены не будут, считает эксперт. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то оно и так находится на минимально возможном уровне и любые ответные меры России вряд ли смогут серьезно повлиять на экономику Штатов.

Спустя несколько часов после удара по Сирии, Москва объявила о срочном созыве Совета безопасности ООН, но при нынешнем его составе это вряд ли к чему-то приведет: США, Британия и Франция заблокируют любую резолюцию, предложенную Россией.

Эксперт обратил внимание на схожесть нынешней атаки на Сирию и событиями в Югославии, Ираке и Ливии. Тогда, как и сейчас, американцы бомбили суверенные страны без согласия и какого-либо обсуждения в ООН. А, между тем, по уставу всемирной организации согласие на военное вмешательство такого рода обязательно должен дать Совет безопасности ООН.





Единственная операция, на которую Совбез все-таки дал свое согласие, была "Буря в пустыне" 1990-91 годов, тогда еще СССР выступил за ее проведение. После этого Штаты больше никогда не спрашивали разрешения у мирового сообщества на проведение военных операций в мире, в результате чего Югославия распалась на несколько государств, а Ливию до сих пор раздирают межэтнические войны нескольких группировок. Ну, и конечно же, не стоит забывать, что в результате всех американских операций за последние 20 лет погибли десятки тысяч людей, как военных, так и мирных граждан.

В Сирии пока нет таких разрушительных последствий бомбардировок, как в Югославии, когда американские самолеты сбрасывали бомбы на центр Белграда. Сообщается о нескольких раненых военных, но в целом удары коалиции не привели к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.



