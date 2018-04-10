Актрису арестовали за уличный стриптиз
"Уличный стриптиз", по замыслу Срии Редди, должен привлечь внимание общественности к острой проблеме мужских домогательств. "Это опозорит мою семью, но я не думаю о семье. Я думаю о девушках, которых заставляют делать голые фото и видеозвонки", – заявила актриса журналистам.
Статус звезды не спас ее от задержания полицией. Стражи порядка разъяснили Редди: она может подать официальную жалобу на всех мужчин, которые когда-либо ее домогались, но вот раздеваться на улице не имеет права. Против Срии выдвинуто обвинение в непристойном поведении в общественном месте.
Актриса утверждает, что боссы киностудий и режиссеры домогаются актрис во время кастинга и требуют от них сексуальных услуг. Потому Срия и разделась неподалеку от так называемого Толливуда – одного из центров местной киноиндустрии – в поддержку движения #MeToo.
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